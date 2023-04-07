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НовостиОбщество7 апреля 2023 7:24

В четырех городах Ямала стартовал проект по реабилитации пациентов на дому

Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения
Марина Прохорова
Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Теперь ямальцы с ограничениями в передвижении, которым показана реабилитация в амбулаторных условиях, смогут получить курс восстановительного лечения на дому. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- Медработники приедут к детям и взрослым. Вместе с врачом поликлиники пациента посетят инструктор ЛФК и массажист, - прокомментировали в ведомстве.

Пока выездная реабилитация доступна в медучреждениях Салехарда, Ноябрьска, Надыма и Нового Уренгоя. Со временем география будет расширена.

В больницах уже составили списки пациентов. Для каждого из них разработают индивидуальную программу. В этом ямальским врачам помогут профильные специалисты из федеральных центров.

В прошлом году курс восстановительного лечения прошли 5,5 тысяч ямальцев, а в этом году медики реабилитируют еще 7 тысяч человек.