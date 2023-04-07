В четырех городах Ямала стартовал проект по реабилитации пациентов на дому

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Теперь ямальцы с ограничениями в передвижении, которым показана реабилитация в амбулаторных условиях, смогут получить курс восстановительного лечения на дому. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- Медработники приедут к детям и взрослым. Вместе с врачом поликлиники пациента посетят инструктор ЛФК и массажист, - прокомментировали в ведомстве.

Пока выездная реабилитация доступна в медучреждениях Салехарда, Ноябрьска, Надыма и Нового Уренгоя. Со временем география будет расширена.

В больницах уже составили списки пациентов. Для каждого из них разработают индивидуальную программу. В этом ямальским врачам помогут профильные специалисты из федеральных центров.

В прошлом году курс восстановительного лечения прошли 5,5 тысяч ямальцев, а в этом году медики реабилитируют еще 7 тысяч человек.