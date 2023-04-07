Контрактник из Шурышкарского района Артем Пугурчин посмертно награжден орденом Мужества

Фото: Олег Попов, соцсети

Житель села Овгорт Артем Пугурчин посмертно награжден орденом мужества. Об этом сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов.

«За смелые и решительные действия, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине, наш земляк Артем Пугурчин посмертно представлен к ордену Мужества. Он был храбрым солдатом и надежным товарищем», - написал управленец в своих соцсетях.

Высокую награду передали маме Олесе и близким бойцам.

Фото: Олег Попов, соцсети

Напоминаем, что Артем отправился в зону СВО, заключив контракт, ему был 21 год.

Станислав Максаров - еще один житель района, погибший в ходе спецоперации. На защиту Родины Станислав был призван из Салехарда. Дома у него остались жена и двое детей.