Жительница Салехарда попала на передачу «Поле Чудес» и пообщалась с Леонидом Якубовичем

Фото: администрация Салехарда

Жительница Салехарда Валерия Терещенко попала на передачу «Поле Чудес» и смогла лично поговорить с Леонидом Якубовичем. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Никогда не задумывалась над подачей заявки на шоу, все решил случай. Я представляла Ямало-Ненецкий АО - города Салехард и Лабытнанги. Процесс проходил достаточно волнительно, но опыт незабываемый», - поделилась впечатлениями Валерия.

Девушка оказалась во второй тройке игроков. Разумеется, Валерия привезла в Москву подарки из северного края. Например, глава города Салехарда Алексей Титовский передал традиционные северные деликатесы, а также символ окружной столицы - игрушку в виде чернобурой лисицы.

Посмотреть эфир с Валерией Терещенко можно будет сегодня, 7 апреля, в 19:45, на «Первом канале».