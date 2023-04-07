Прокуратура обнаружила завышенные цены на яблоки в магазине Шурышкарского района

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Шурышкарская прокуратура обнаружила завешенные цены в одном из местных магазинов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, владелец существенно поднял стоимость яблок, тем самым нарушив закон.

- Установлено, что индивидуальный предприниматель на 22% завысил предельно допустимую цену на свежие яблоки, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурором внес директору магазина представление об устранении нарушений закона. Кроме того, по инициативе надзорного органа его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст.14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

В настоящее время цены на реализуемые продукты приведены в соответствие с законодательством.

Напоминаем, что ранее завышенные цены на товары обнаружили в пяти магазинах Салехарда. Отклонение торговых наценок составило от 3% до 92%.