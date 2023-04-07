Житель Тазовского района едва не зарезал коллег по работе, перебрав со спиртным

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В Тазовском районе осудят местного жителя, который пытался убить коллегу по работе и ранил второго. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло 13 декабря 2022 года в помещении, предназначенном для проживания работников организации, обслуживающих зимнюю автодорогу, связывающую Тазовский с нефтегазоконденсатным месторождением.

- В тот вечер между нетрезвыми мужчинами возник конфликт. Обвиняемый 2001 года рождения, вооружившись ножом, умышленно нанес своему 21-летнему потерпевшему не менее четырех ударов в грудь и челюсть. Однако убить парня ему не удалось, поскольку в дело вмешался их коллега 1969 года рождения. Обвиняемый, пытаясь скрыться, нанес последнему три удара ножом в голову и шею, тем самым причинив легкий вред здоровью, - прокомментировали в ведомстве.

К счастью, всем пострадавшим удалось выжить, им оказали своевременную медицинскую помощь.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.