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НовостиОбщество7 апреля 2023 2:43

Юные ямальцы смогут пройти обучение в РАМ имени Гнесиных

Проект стартует летом и станет ежегодным.
Марина Прохорова
Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

Юные ямальцы смогут участвовать в образовательных и подготовительных программах Российской академии музыки имени Гнесиных. Среди счастливчиков - стипендиаты и обладатели премий губернатора, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, а также обучающиеся в старших классах детских школ искусств округа.

Проект стартует летом и станет ежегодным. В течение семи дней ребята будут участвовать в мастер-классы от ведущих педагогов академии, репетициях и концертах симфонического, народного, духового оркестров и хоров. Еще ямальцы познакомятся с преподавательским составом академии и узнают о требованиях для поступающих.

Напоминаем, что на прошедшем IV Арктическом культурном форуме ректор академии Александр Рыжинский сообщил, что учебное заведение планирует развивать сотрудничество с Ямалом.