Более 1,5 тыс. ямальцев получили бесплатную онлайн-консультацию психолога

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В 2022 году на Ямале психологи провели свыше полутора тысяч бесплатных консультаций в онлайн-формате на платформе СберЗдоровье.

Получить психологическую помощь могут преподаватели школ и колледжей, а также члены семей с приемными детьми. Для этого необходимо обратиться в региональный департамент образования, пройти регистрацию и получить код подключения к сервису СберЗдоровье. После нужно выбрать специалиста и время консультации. Записываться на прием можно неограниченное количество раз по мере необходимости.

– Трудности, с которыми педагоги и приемные родители раньше оставались один на один, теперь могут обсудить с квалифицированными специалистами. Тематика запросов разная: это профессиональное выгорание, сложности индивидуальной работы с учениками с девиантным поведением и их родителями, буллинг в школе, внутренние травмы приемного родителя и опасения, связанные с приемным родительством. Консультации помогают в решении психологических проблем, пользователи отмечают эффективность сервиса, – отмечает Марат Ныкышов, заместитель директора департамента образования ЯНАО.

Последние несколько лет популярность психологической поддержки в стране растет. И возможность консультироваться со специалистом онлайн сделала психологическую помощь доступной максимально широкому кругу людей во всех регионах России. К слову, сейчас психологи входят в число самых востребованных специалистов телемедицины.

Александр Конев, управляющий Ямало-Ненецким отделением Сбербанка, также напомнил, что, кроме услуг психолога, ямальцам доступна программа по диспансерному наблюдению пациентов с артериальной гипертонией и сахарным диабетом.