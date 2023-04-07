На Ямале 7 апреля 2023 года потеплеет, но будет ветрено

Погода на Ямале на 7 апреля Фото: Вера Зенина

В пятницу, 7 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег, метель. Ветер северный, северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, возможны порывы до 15 м/с. Температура ночью -22…-27 градусов, при прояснении до -32. Днем -2…-7 градусов, местами до -7...-12.

В Салехарде: пасмурно, вечером - небольшой снег. Температура ночью -19 градусов, днем -5. Ветер 7-12 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: