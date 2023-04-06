В Салехарде открется новый клуб по бильярдному спорту

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде появится новый клуб по бильярдному спорту «Бильярд 89». В социальных сетях горожане не раз обращались с просьбой к главе города Алексею Титовскому открыть данное заведение. В связи с этим он поручил управлению по физкультуре и спорту проработать вопрос.

И вот, 9 апреля заведение распахнет свои двери для всех желающих. В этот день состоится чемпионат города по бильярдному спорту.

Кстати, еще не поздно подать заявку. Для этого нужно позвонит на номер 8 (961) 556-57-03 и сообщить о своих намерениях.

В клубе имеются современные столы и профессиональное оборудование. В совокупности это создаст комфортные условия как для начинающих игроков, так и опытных.

Располагается заведение по улице Ангальский мыс, д. 70. С понедельника по четверг и в воскресенье оно работает с 2:00 до 00:00, а в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00.