Нефтяники поддержали проведение Дня оленевода в ямальских городах и селах

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор: Виталий Харченко.

Еще в двух городах Ямала состоялся День оленевода. В Муравленко праздник прошел в Парке культуры и отдыха, в Ноябрьске - на берегу живописного озера Ханто.

Наряду с семьями тундровиков на мероприятие собрались другие жители Ямала и гости региона. Они познакомились с культурой и бытом коренного населения округа, побывали в чуме, покатались на оленьих упряжках, попробовали национальные блюда и приняли участие в мастер-классах.

Также на главном северном празднике прошли состязания по национальным видам спорта: прыжкам через нарты, метанию тынзяна на хорей и перетягиванию палки.

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор: Юлия Сидарюк.

Главным событием стали гонки на оленьих упряжках. Посмотреть на них собрались тысячи зрителей. Самые ловкие погонщики получили денежные сертификаты от генерального партнера - «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза». А в Муравленко победительница соревнований среди женщин стала обладательницей снегохода «Буран».

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор: Виталий Харченко.

По словам глав муниципалитетов Елены Молдован (Муравленко) и Алексея Романова (Ноябрьск), при поддержке нефтяников праздник год от года становится все масштабнее и колоритнее, собирая тысячи людей.

Взаимодействие с представителями коренных народов Севера является одним из приоритетов компании. Ранее в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» нефтяники уже поддержали проведение национальных праздников в Ханымее, Халясавэе и Надыме. Кроме того, они на постоянной основе оказывает необходимую помощь трем местным сельскохозяйственным общинам: Сугмуто-Пякутинской, Пяко-Пуровской и Еты-Яля.

- Вопросы сохранения самобытной культуры северного этноса мы считаем крайне важными. Наша поддержка местных общин касается разных сфер жизни. Компания компенсирует затраты тундровиков на топливо и продукты, снабжает их строительными материалами, снегоходами, инструментами и мобильными электростанциями. И мы будем продолжать эту деятельность, - заверил генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов.