Ямальцы уже могут подавать заявки на летний отдых детей в оздоровительных лагерях Фото: Вера Зенина

Ямальские родители уже могут подавать заявки на летний отдых детей в оздоровительных лагерях.

С 7 апреля заявочная компания стартовала для детей из многодетных и малоимущих семей, детей участников спецоперации, сирот, оставшихся без попечения родителей и инвалидов. Для всех остальных прием заявок начнется 10 апреля.

Чтобы заполнить заявку, необходимо авторизоваться на портале ЯНАОотдых с помощью «Госуслуг». Данные о ребенке и все необходимые документы загрузятся автоматически, на это потребуется несколько минут.

Сами путевки предоставляются бесплатно, а вот транспортные расходы оплачивают родители или законные представители. Для ребят из малоимущих семей или детей участников СВО расходы покроют из окружного бюджета.

Сопровождением групп займутся авиаволонтеры. Эта практика внедрена прошлым летом и хорошо себя зарекомендовала. Добровольцы доставляют детей от аэропорта или железнодорожного вокзала в лагерь и обратно.

Всего этим летом в лагерях Краснодарского края и Тюменской области оздоровятся 6 211 ребят от 7 до 17 лет.