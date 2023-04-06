Ноябрянка оформила два кредита и перевела деньги мошеннику

Нябрянка оформила два кредита и перевела деньги мошеннику Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина поверила, что на ее имя хотят взять кредиты и выполнила все, что ей велел аферист.

- Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником портала «Госуслуги», далее он сообщил, что мошенники, получив доступ к ее личному кабинету, подали заявки на оформление двух кредитов. Чтобы закрыть их и не допустить списание денег, ноябрянке предложили подтвердить поданные заявки и перевести всю сумму на безопасные счета, - прокомментировали в ведомстве.

Выполняя указания звонившего, заявительница лишилась более 635 тысяч рублей. Когда она поняла, что перевела кредитные средства мошенникам, было уже поздно.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».