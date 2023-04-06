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НовостиОбщество6 апреля 2023 9:19

В честь Дня Победы авиакомпания «Ямал» сделала стопроцентную скидку для ветеранов

Акция будет действовать с 1 по 12 мая
Марина Прохорова
Фото: авиакомпания «Ямал»

Фото: авиакомпания «Ямал»

В честь приближающегося Дня Победы авиакомпания «Ямал» объявила о проведении традиционной акции «Ветеран», которая действует с 1 по 12 мая.

- В период майских праздников ветераны Великой Отечественной войны смогут воспользоваться при перелете стопроцентной скидкой от примененного тарифа на всех наших регулярных рейсах, - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Оформить акционные билеты можно в кассах авиакомпании с 7 апреля по 12 мая (включительно). При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на льготную перевозку.

Получить более подробную информацию можно по телефону 8-800-234-44-02.