На Ямале 6 апреля 2023 года коронавирусом заболел еще 31 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 31 человека. С начала периода количество заболевших достигло 155 393.

При этом в больницы региона госпитализировано 5 человек, выздоровели 27 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлен 9 371 человек с COVID-19, госпитализировано 1 155 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 689 110 случаев. Излечились от коронавируса 10 879 жителей, а 39 - скончались.