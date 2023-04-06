Власти Ноябрьска пообещали вернуть на молочную кухню местную продукцию Фото: Вера Зенина

С недавнего времени жители Ноябрьска стали жаловаться на непонятную продукцию, получаемую на молочной кухне. По словам людей, некогда вкусные творог и биолакт вдруг начали выдавать в странных упаковках неизвестного производства.

- Мне кажется, что всем, кто получает молочную кухню, уже хочется услышать нормального, может быть даже официального ответа. Что же произошло? Молоко в тетрапаках, биолакт тоже, творог непонятного происхождения. На упаковках прописан только юридический адрес производителя - город Красноярск. Теперь такая продукция будет на постоянной основе или это временное явление? Если временное, то хотя бы скажите, когда это закончится? Сами работники лишь разводят руками, - жалуется ноябрянка.

В комментариях к посту горожане поддержали недовольство землячки и начали предлагать свои варианты случившегося. Например, отсутствие чистой воды, отелившиеся коровы и прочее.

Однако в городской администрации опровергли данные предположения. Настоящая причина замены продукции - приостановка собственного производства из-за технических неполадок.

- На следующей неделе молочная кухня заработает в прежнем режиме. Детки вновь будут получать полезную и экологически чистую продукцию из натурального молока. Просим извинить за временные неудобства, - прокомментировали в мэрии.