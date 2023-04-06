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НовостиОбщество6 апреля 2023 8:18

Власти Ноябрьска пообещали вернуть на молочную кухню местную продукцию

Жители недовольны тем, что выдают сейчас
Марина Прохорова
Власти Ноябрьска пообещали вернуть на молочную кухню местную продукцию

Власти Ноябрьска пообещали вернуть на молочную кухню местную продукцию

Фото: Вера Зенина

С недавнего времени жители Ноябрьска стали жаловаться на непонятную продукцию, получаемую на молочной кухне. По словам людей, некогда вкусные творог и биолакт вдруг начали выдавать в странных упаковках неизвестного производства.

- Мне кажется, что всем, кто получает молочную кухню, уже хочется услышать нормального, может быть даже официального ответа. Что же произошло? Молоко в тетрапаках, биолакт тоже, творог непонятного происхождения. На упаковках прописан только юридический адрес производителя - город Красноярск. Теперь такая продукция будет на постоянной основе или это временное явление? Если временное, то хотя бы скажите, когда это закончится? Сами работники лишь разводят руками, - жалуется ноябрянка.

В комментариях к посту горожане поддержали недовольство землячки и начали предлагать свои варианты случившегося. Например, отсутствие чистой воды, отелившиеся коровы и прочее.

Однако в городской администрации опровергли данные предположения. Настоящая причина замены продукции - приостановка собственного производства из-за технических неполадок.

- На следующей неделе молочная кухня заработает в прежнем режиме. Детки вновь будут получать полезную и экологически чистую продукцию из натурального молока. Просим извинить за временные неудобства, - прокомментировали в мэрии.