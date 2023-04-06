В Тарко-Сале строящий центр санавиации готов на 80%

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Тарко-Сале завершается строительство центра санитарной авиации - оно готово на 80%. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

В здании площадью почти 500 метров квадратных выполнены все монтажные работы и внутренняя отделка помещений. Строители уже подключили медицинский объект к сетям электроснабжения и слаботочным системам. Сейчас идет подключение к сетям холодного водоснабжения. В гаражном боксе, рассчитанном на два автомобиля, завершаются работы по монтажу пола и инженерных систем.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Стены в здании санавиации выполнены из стекломагнезитовых панелей, которые обладают антисептическими и антивандальными свойствами. Пол покрыт гетерогенным медицинским линолеумом. Потолки будут подвесные, со специальным освещением, применяемым в медучреждениях. Оконные блоки изготовили с учетом климатических условий Ямала.

Завершить строительство планируется до конца года.