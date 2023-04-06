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НовостиОбщество6 апреля 2023 6:32

Губкинские зоозащитники попросили рыбаков поделиться уловом с котиками из приюта

Хвостатые постояльцы будут рады отведать свежей рыбы
Марина Прохорова
Губкинские зоозащитники попросили рыбаков поделиться уловом с котиками из приюта

Губкинские зоозащитники попросили рыбаков поделиться уловом с котиками из приюта

Фото: Вера Зенина

Губкинские зоозащитники обратились к местным рыбакам, попросив их поделиться уловом с хвостатыми постояльцами приюта для животных.

«Если у вас есть немного лишней рыбки, то наши котики с огромным удовольствием примут ее в дар. Поделитесь, пожалуйста, с ними своим уловом», - написали представители городского общества защиты животных «Доброе сердце» в своих соцсетях.

Связаться с приютом можно по телефону: 8 (922) 466-30-31.

Ранее Комсомольская правда - Ямал писала о том, что в Губкинском живодеры перетянули морду собаки проволокой. Когда животное попало к зоозащитникам, они были, мягко говоря, в шоке от увиденного. Инородный предмет буквально врос в мягкие ткани, вызвав их деформацию. Со стороны казалось, будто у пса отсутствует часть морды.