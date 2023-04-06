Зимник Лабытнанги - Мужи - Азовы заработал после десятичасового перерыва

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Зимник Лабытнанги - Мужи - Азовы вновь открыт для проезда. Он оставался закрытым почти десять часов, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«С 10:00 по зимнику Лабытнанги - Мужи - Азовы открывается движение для всех видов транспорта массой до 30 тонн», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Получить оперативную информацию о работе зимников и региональных автомобильных дорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8(34922)7-17-04. Также информация о зимниках размещается на интерактивной карте.

Напоминаем, что 7 апреля участок автозимника Азовы - Теги закроют до следующего сезона. Движение будет осуществляться только по участку Лабытнанги - Мужи - Азовы. В дневное время проезд по нему будет разрешен для транспорта массой до 3,5 тонн, а с 20:00 до 08:00 - массой до 30 тонн.