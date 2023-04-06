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НовостиОбщество6 апреля 2023 5:41

Власти Пуровского района выплатили ребенку 20 тысяч рублей за нападение бродячей собаки

Девочка гуляла по улице
Марина Прохорова
Власти Пуровского района выплатили ребенку 20 тысяч рублей за нападение бродячей собаки

Власти Пуровского района выплатили ребенку 20 тысяч рублей за нападение бродячей собаки

Фото: Вера Зенина

Пуровская прокуратура помогла матери девочки, пострадавшей от нападения бездомной собаки, получить моральную компенсацию. Как сообщили в надзорном органе, родительница сама обратилась к ним с просьбой о помощи.

- Установлено, что в ноябре 2022 года ребенок гулял на одной из улиц Тарко-Сале и подвергся нападению бродячей собаки. Пес укусил девочку за ногу, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд иск о взыскании с администрации района в пользу ребенка денежных средств.

Выслушав истца и ответчика, суд полностью встал на сторону гособвинителя, обязав власти выплатить матери ребенка 20 тысяч рублей.

Напоминаем, что еще один такой же инцидент произошел в Ноябрьске. Там собака набросилась на ребенка во дворе дома.