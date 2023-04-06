Власти Пуровского района выплатили ребенку 20 тысяч рублей за нападение бродячей собаки Фото: Вера Зенина

Пуровская прокуратура помогла матери девочки, пострадавшей от нападения бездомной собаки, получить моральную компенсацию. Как сообщили в надзорном органе, родительница сама обратилась к ним с просьбой о помощи.

- Установлено, что в ноябре 2022 года ребенок гулял на одной из улиц Тарко-Сале и подвергся нападению бродячей собаки. Пес укусил девочку за ногу, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд иск о взыскании с администрации района в пользу ребенка денежных средств.

Выслушав истца и ответчика, суд полностью встал на сторону гособвинителя, обязав власти выплатить матери ребенка 20 тысяч рублей.

Напоминаем, что еще один такой же инцидент произошел в Ноябрьске. Там собака набросилась на ребенка во дворе дома.