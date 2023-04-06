Житель Салехарда отправится в колонию за пьяную езду

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В Салехарде осудили 41-летнего любителя пьяной езды. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчину задержали в мае 2022 года на трассе Сургут-Салехард. Тогда инспекторы ГИБДД выяснили, что он был пьян, а ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.

- Учитывая этот факт, суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления), - прокомментировали в надзорном органе.

За совершенное преступление северянин отправится в исправительную колонию общего режима на 1 год и 6 месяцев. Кроме того, суд лишил его права заниматься детальностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года и 6 месяцев.