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НовостиАвто6 апреля 2023 4:33

Из-за непогоды на Ямале закрыли зимник Лабытнанги - Мужи - Азовы

Проезд по нему закрыт для всех видов транспортных средств
Марина Прохорова
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Из-за непогоды на Ямале закрыли зимник Лабытнанги - Мужи - Азовы. Как отметили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, проезд по нему запрещен для всех видов транспортных средств.

Получить оперативную информацию о работе зимников и региональных автомобильных дорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8(34922)7-17-04. Также информация о зимниках размещается на интерактивной карте.

Напоминаем, что 7 апреля участок автозимника Азовы - Теги закроют до следующего сезона. Движение будет осуществляться только по участку Лабытнанги - Мужи - Азовы. В дневное время проезд по нему будет разрешен для транспорта массой до 3,5 тонн, а с 20:00 до 08:00 - массой до 30 тонн.