Жительница Тарко-Сале примет участие в Параде Победы на Красной площади

Фото: администрация Пуровского района

Жительница Тарко-Сале Карина Гусейнова примет участие в Параде Победы на Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе Пуровского района.

- Карина вошла в список ста волонтеров, которые будут помогать в сопровождении ключевых мероприятий 9 мая на Красной площади, - прокомментировали в мэрии.

Девушка подала заявку на конкурс «Послы Победы. Москва» и рассказала на одном из этапов отбора трогательную историю своей семьи и своего дедушки - ветерана Великой Отечественной войны.

- Моя семья - это самое ценное, что есть у меня. Мой дедушка, который защищал нашу Родину, был участником ВОВ. Он прошел всю войну и был партизаном в Белорусских лесах. Я очень горжусь им. И хочу, чтобы все знали, какой ценой досталась эта победа. Для меня это очень важно. И я хочу передать эту память подрастающему поколению, а в будущем своим детям и внукам, - рассказала Карина.