В Красноселькупском районе открыли счет для перевода пожертвований бойцам СВО и их семьям

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Глава Красноселькупского района Юрий Фишер объявил об открытии счета для перечисления добровольных пожертвований бойцам СВО и их семьям.

«Уважаемые односельчане! В ООО «АВАНГАРД» открыт счет для перечисления добровольных пожертвований, направленных на поддержку участников специальной военной операции Красноселькупского района и их семей. По просьбам наших ребят на собранные средства приобретаются вещи, продукты, дорогостоящее оборудование и специализированное обмундирование», - написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Решение о расходовании денег и контроль за ними принимает совет общественности, в который входят жители района и предприниматели. Информация о тратах будет размещена в открытом доступе.

Выполнить перевод можно через любое приложение банка по реквизитам, либо через QR-код.

Фото: Юрий Фишер, соцсети

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