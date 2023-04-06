На Ямале 6 апреля 2023 года похолодает до -28 градусов

Погода на Ямале на 6 апреля Фото: Вера Зенина

В четверг, 6 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем местами небольшой снег, в отдельных районах ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, возможны порывы до 15 м/с. Температура ночью -18…-23 градуса, при прояснении до -28, по крайнему югу -8...-13. Днем -13…-18 градусов, местами до -23, по крайнему югу -5...-10.

В Салехарде: малооблачно. Температура ночью -17 градусов, днем -12. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: