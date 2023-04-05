В Салехарде учительскую Обдорской гимназии превратили в «педагогическую кулинарию»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде приступили к реализации большого проекта по модернизации школьных учительских. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

Первым обновили помещение в Обдорской гимназии. Теперь учительская совсем не похожа на ту комнату, которую принято представлять - это открытое пространство, оборудованная рабочая зона, кухня и место для отдыха. В итоге получилась современная гостиная в стиле лофт, которую назвали «педагогической кулинарией».

Руку к ее преобразованию приложили сразу 20 педагогов. Многое здесь - плод их изобретательности.

- В картинах на стенах, например, мы использовали отработанные химические колбы», - поделилась директор Обдорской гимназии Марина Засорина.

Фото: администрация Салехарда

В новой учительской у каждого педагога есть шкаф для личных вещей, а также зоны труда и отдыха. А еще в помещении установили интерактивную доску с выходом в интернет. Впоследствии здесь будут проходить конференции со спикерами ведущих вузов и исследовательских структур.

- Это одно из наших первых мероприятий в рамках года педагога и наставника, объявленного президентом. Задача была - создать пространство, которое бы позитивно влияло на эмоциональное и психологическое состояние педагогов, и она успешно решена. Приятная и гостеприимная атмосфера, будем транслировать этот опыт и в другие школы нашего города, - сказал Алексей Титовский