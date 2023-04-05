В Лабытнанги на строящихся канализационно-очистных сооружениях завершился монтаж труб

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги продолжается строительство канализационно-очистных сооружений. Как сообщили в городской администрации, на данный момент специалисты завершили монтаж труб для вывода очищенной воды - 1,8 километра.

- К административному зданию его подведут после окончания всех строительных работ. Сейчас бригады «Энком КСМ» продолжают работать на трех биореакторах, один из которых подлежит демонтажу, - прокомментировали в мэрии.

Два других оснастят новым технологическим оборудованием - установят кассеты со специальными фильтрами, которые позволяют глубоко очищать сточные воды от загрязняющих веществ.

Мощность комплекса составит 7 тысяч кубометров в сутки. С его вводом в эксплуатацию повысится степень защиты окружающей среды и увеличатся возможность для ввода нового жилья.

Напоминаем, что заказчиком выступает окружная дирекция капитального строительства и инвестиций. Объект включен в программу по завершению долгостроев, реализуемую на территории Ямала.