Тюменские энергетики направят на подготовку электросетевого комплекса к грозовому сезону более 180 миллионов рублей

Фото: Михаил Перминов

Специалисты «Россети Тюмень» приступили к подготовке электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к грозовому периоду. На проведение профилактических мероприятий компания выделит более 180 миллионов рублей.

До конца сентября специалисты повысят грозоупорность более 260 высоковольтных линий электропередачи. Они выполнят ремонт контуров заземления порядка 2 тысяч опор и проведут замену более 16 тысяч изоляторов. А для защиты объектов от ударов молний будет установлено около 650 ограничителей перенапряжения и 38 километров грозозащитного троса.

Также работники проведут визуальный осмотр всех линий электропередачи и подстанций. Энергетики оценят техническое состояние грозотросов, заземляющих устройств, изоляции и молниеотводов.

Для оперативного персонала состоятся внеплановые инструктажи и противоаварийные тренировки по действиям в нештатных ситуациях.

Ключевая задача данных мероприятий - свести к минимуму количество технологических нарушений в грозовой период, и компания успешно с этим справляется.

Так, в 2022 году количество технологических нарушений из-за попадания молний в энергообъекты снизилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.