Активисты новоуренгойского общества инвалидов изготовили «сухой душ» для бойцов СВО

Фото: администрация Нового Уренгоя

Активисты новоуренгойского общества инвалидов подключились к сбору гуманитарной помощи для участников СВО. Не желая сидеть без дела, они приняли участие в мастер-классе, который провела руководитель мастерской «Добро» Екатерина Черемушкина, и изготовили 240 гигиенических комплектов «сухой душ».

- Геотекстильная ткань пропитывается медицинским средством и упаковывается в герметический пакет. Такое полотенце удобно использовать в полевых условиях, - прокомментировали в городской администрации.

Гуманитарный груз будет отправлен по назначению совместно с волонтерским штабом «Сердце цвета хаки». Кстати, участницы последнего прославились тем, что изготавливают для бойцов сухие супы.

В так называемую солдатскую «тарелку» входит 25 наименований супов: борщ, солянка, уха и прочее. Их легко приготовить в полевых условиях - нужно просто залить кипятком.