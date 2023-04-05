На Ямале 5 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 10 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 10 человек. С начала периода количество заболевших достигло 155 362.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, выздоровел 31 северянин. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 8 636 человек с COVID-19, госпитализировано 1 294 россиянина. Всего в стране зарегистрировано 22 679 739 случаев. Излечились от коронавируса 11 807 жителей, а 36 - скончались.