За первый квартал 2023 года на Ямале построили более половины от годового плана жилья

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

На Ямале возвели уже более половины от годового плана жилья. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента строительства и жилищной политики, в первом квартале в округе ввели 82 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 54% от

запланированного объема.

- За три месяца введено 22 многоквартирных дома на 1 050 квартир. Еще 127 домов появилось в сфере индивидуального строительства, - прокомментировали в ведомстве.

По сравнению с первым кварталом прошлого года в нынешнем ввод многоквартирников вырос на 56,4%. В 2023-2024 годах в регионе прогнозируется пик

ввода нового жилья, суммарно это будет порядка 400 тысяч метров квадратных.

Основной объем жилья в округе возводится для расселения аварийных домов при участии фонда жилищного строительства Ямала . Также в регионе реализуются и коммерческие проекты.

Всего на Ямале сейчас строятся 233 многоквартирных домов площадью 690 тысяч метров кваратных.