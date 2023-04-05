Врачи Новоуренгойской ЦГБ успешно выхаживают новорожденных с весом менее килограмма

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Врачи Новоуренгойской ЦГБ успешно выхаживают новорожденных с экстремально низкой массой тела. С начала этого года медики помогли выжить трем малышам весом менее килограмма.

Один ребенок уже завершил лечение и выписан с положительной динамикой, двое других пока остаются в стационаре. Специалисты тщательно подбирают для них терапию и оптимальный режим вскармливания.

Так, маленький Алексей родился на 31-й неделе беременности весом 950 граммов. Первостепенные задачи неонатологов заключалась в том, чтобы научить ребенка самостоятельно дышать, есть и укрепить его иммунитет.

Сейчас мальчик весит уже 2 килограмма и готовится к выписке. Его жизни ничего не угрожает, но предстоит комплексная реабилитация и наблюдение у педиатров.

Еще один крошечный пациент пока продолжает лечение. Его вес при рождении составлял всего 850 граммов, сейчас малыш весит в два раза больше.