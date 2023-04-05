На Ямале снизилась заболеваемость гриппом и коронавирусом Фото: Вера Зенина

На Ямале снизилась заболеваемость гриппом и коронавирусом. Об этом говорят данные регионального Роспотребнадзора.

Так, за 12-ю неделю в округе зарегистрировано 88 случаев гриппа, из которых 56 пришлись на детей и подростков. Лечение в стационаре потребовалась трем северянам, подцепившим инфекцию.

Коронавирусом заразились 335 человек, из которых 83 - несовершеннолетние.

За 13-ю неделю гриппом заболели 52 северянина, из которых 38 - дети и подростки. Госпитализированы в инфекционные отделения 5 взрослых и 2 детей.

Случаи коронавируса выявили у 235 ямальцев, 77 заболевших - северяне до 18 лет.

Всего с начала сезона в округе выявлено 4 103 случая гриппа.