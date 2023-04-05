В Мужах собирают предложения по благоустройству территории у лыжной базы

Фото: Олег Попов, соцсети

В Мужах объявили сбор предложений по благоустройству территории у лыжной базы. По словам главы Шурышкарского района Олега Попова, здесь появится зона отдыха, аналогов которой нет в населенном пункте.

- Таких зон в райцентре нет, поэтому жителями и гостями села проект очень востребован. А какие локации разместятся на берегу Югана - решать вам, - обратился управленец к сельчанам.

Идеи можно оставлять на портале «Живем на Севере». Пока поступил только один вариант от Ларисы С. Северянка предложила установить беседки с москитными сетками, а еще оформить мангальную и песчаную зоны. Тогда летом можно будет поставить сетку и устраивать пляжные волейбольные турниры.

Реализовать проект планируется в несколько этапов.