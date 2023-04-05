В «Ноябрьск-парке» вновь заработал пункт приема посылок для жителей, находящихся в зоне СВО

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске вновь заработал пункт приема посылок для жителей, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С сегодняшнего дня адресные отправления от родных принимают в Туристско-информационном центре, который расположен в «Ноябрьск-парке» по адресу улица Ленина, д. 47Б.

Посылки можно передать до 14 апреля: вторник - пятница с 17:00 до 20:00, суббота с 15:00 до 20:00.

Размер одной почтовой коробки не должен превышать 50 сантиметров по каждой из сторон, общий вес отправлений на одного военнослужащего - не более 20 килограммов.

Получить более подробную информацию можно по номеру телефона 8-908-499-78-68.

Напоминаем, что ранее аналогичный пункт в парке был организован в феврале. Тогда ноябряне передали родным и близким 33 посылки.