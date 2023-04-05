Салехардская прокуратура заставила УК починить рухнувший от снега козырек подъезда

Фото: прокуратура ЯНАО

Прокуратура Салехарда организовала проверку после публикации в СМИ новости о рухнувшем под тяжестью снега козырьке подъезда.

Напоминаем, что ЧП произошло по улице Подшибякина, д. 46. Автор, выложивший пост, сопроводил его ироничной надписью: «Первые последствия потепления. «Дышавший на ладан» козырек не выдержал дополнительную снежную нагрузку».

На опубликованном снимке отлично видно, что упавший козырек завален снегом. А чтобы крыша не загораживала вход в подъезд, ее аккуратно отодвинули в сторону.

Фото: прокуратура ЯНАО

- Установлено, что в местах общего пользования дома (подъездах) имелись деформации и уклоны, повреждения механического характера площадок, лестниц и лестничных маршей. Непринятие мер по своевременному ремонту и поддержанию конструкций со стороны управляющей компании привело к разрушению части крыльца, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес директору ООО «ЕГУК» представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения козырек отремонтировали, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.