В Ноябрьске директор предприятия задолжал работникам более двух с половиной миллионов рублей Фото: Вера Зенина

Ноябрьская прокуратура помогла работникам ООО «РКЦ Бурсервис» получить задолженность по зарплате.

- Установлено, что предприятие задолжало восьми сотрудникам более двух с половиной миллионов рублей. Такая сумма скопилась за два месяца - с декабря 2022 года по январь 2023 года, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес директору общества представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

На данный момент задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Напоминаем, что ранее по такой же статье был обвинен руководитель ООО «Юнэрго Сервис». Он не выплатил 106 работникам почти 4 миллиона рублей.