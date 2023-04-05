Нефтяники помогли организовать День оленевода в Яр-Сале

Автор фото: Алексей Дидух, для «Газпромнефть-Заполярья»

В административном центре Ямальского района завершился масштабный праздник коренных народов Севера – Слет оленеводов.

Организаторы подготовили для гостей мероприятия насыщенную программу и множество интересных площадок. Так, все желающие могли посетить стойбище «Лимбя», этнодвор «Мядо’ ил’» («Жизнь стойбища») или прогуляться вдоль ярмарочных рядов.

Также на празднике прошли конкурсы чумов и национальной одежды, северные умельцы показали мастерство сборки мужской нарты без единого гвоздя.

Центральной частью торжества стали соревнования по национальным видам спорта: метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, борьба, перетягивание палки и другие. Были в программе этого года и новшества – командные состязания по этнобиатлону. А завершилась спортивная программа зрелищными гонками на оленьих упряжках.

Слет оленеводов традиционного проходит при поддержке нефтяников, работающих на территории района. Победителям соревнований вручили призы от «Газпромнефть-Заполярья», «Газпромнефть-Развития» и «Газпромнефть-Ямала».

– При реализации проектов мы уделяем большое внимание системному сотрудничеству с коренными жителями и сохранению их традиционного уклада. Предприятие содействует общественным объединениям, адресно помогает семьям, ведущим кочевой образ жизни, поддерживает инициативы ямальцев и культурные традиции, в том числе главный праздник – День оленевода, – сказал генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников.

В этом году приз от предприятия – снегоход «Буран» – получил Вячеслав Худи, занявший первое место в метании тынзяна на хорей.

В рамках праздника в селе провели вечера ненецкого творчества и выставку традиционных ремесел. А Ямальский районный музей подготовил экспозицию об истории кочевого народа. Завершился слет огненным шоу и ярким концертом артистов из Яр-Сале и Салехарда.

– День оленевода – один из самых ярких праздников Ямальского района, привлекающий множество участников. Каждый раз мы стараемся чем-то удивить гостей. Например, в этом году в программу включили этнобиатлон. Благодаря поддержке крупных предприятий, ведущих свою деятельность на территории Ямала, нам удается делать этот праздник все более зрелищным, - отметил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.