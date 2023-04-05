В больницу Нового Уренгоя поступили семь новых функциональных кроватей

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО
В больницу Нового Уренгоя поступили сразу семь новых функциональных кроватей. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, все они установлены в кардиологическом отделении.
- Кровати незаменимы в терапии кардиологических заболеваний, удобны для реабилитации пациентов, перенесших инфаркт. Они функциональны и легки в управлении, - добавили в ведомстве.
Шесть кроватей рассчитаны для длительной реабилитации, еще одна - реанимационная. В ней совмещены функции кардиокресла и противошокового положения.
До конца месяца одиннадцать аналогичных кроватей поступят в окружную больницу.
- Для пациентов важна не только качественная медпомощь, но и условия, в которых эта помощь оказывается. Комфортное пребывание в стационаре - залог успешного выздоровления, - подчеркнули в департаменте.