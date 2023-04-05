Прокуратура добилась более сурового наказания для надымчанина, который едва не зарезал приятеля во время пьянки

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Надымская прокуратура добилась более сурового наказания для местного жителя, который едва не зарезал приятеля во время пьянки.

Изначально гособвинитель требовал, чтобы мужчину судили за покушение на убийство, но суд счел его доводы необоснованными. В итоге северянина признали виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением бытового ножа, используемого в качестве оружия) и назначили ему два года лишения свободы условно.

- Далее прокурор обжаловал судебное решение, потребовав признать мужчину виновным в покушении на убийство и ужесточить ему наказания. Суд апелляционной инстанции полностью согласился с данными доводами и отменил незаконный приговор суда первой инстанции, - прокомментировали в надзорном органе.

На данный момент надымчанин признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Его приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.