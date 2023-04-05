Интерес к ямальским заповедникам вырос после запуска сервиса для получения разрешений онлайн Фото: Вера Зенина

Не так давно на Ямале стало возможным дистанционно получить разрешение на посещение природоохранных мест. По словам начальника управления охраны животного мира департамента природных ресурсов и экологии Олега Истрати, данный сервис был воспринят людьми на ура.

Также он напомнил, что услуга запущена в тестовом режиме. Подать заявление можно как в индивидуальном порядке, так и туристическими группами.

Для оформления посещения достаточно заполнить электронную форму заявления и выбрать маршрут. Сервис доступен на сайте Единой картографической системы автономного округа, попасть на него можно, используя учетную запись «Госуслуг».

Выданное разрешение придет на электронную почту заявителя. При входе в природный парк или заказник достаточно показать QR-код на смартфоне, распечатывать документ не нужно.

Напоминаем, что заповедный фонд региона насчитывает 14 территорий с особым режимом их использования, из которых 12 - в ведении департамента природных ресурсов и экологии автономного округа.