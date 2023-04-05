Мирэль и Моисей: на Ямале назвали самые редкие имена, которые дали новорожденным в 2023 году

Фото: служба ЗАГС ЯНАО

В ямальском ЗАГСе подвели итоги работы за первые три месяца 2023 года. Специалисты назвали самые популярные и редкие имена, которые за этот период северяне дали новорожденным детям.

Чаще всего новорожденных девочек называли Софиями, Алисами, Евами, Викториями и Кирами. А мальчиков - Михаилами, Артемами, Александрами, Максимами и Миронами.

Самыми редкими имена для девочек в 2023 году стали Анисия, Николетта, Мирэль, Северина и Руслана. Необычные имена, которыми наградили мальчиков: Апполон, Лаврентий, Моисей, Устин и Яков.

Всего за три месяца на Ямале родилось 1 594 детей. Мальчиков на свет появилось 827, а девочек немного меньше - 767.