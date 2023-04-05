В Салехарде обустроят шесть площадок для сбора старых автопокрышек

Фото: Алексей Титовский, соцсети
Теперь жителям Салехарда не придется заморачиваться насчет того, куда деть старые автопокрышки: в городе появятся шесть специальных площадок. Как отметил глава Алексей Титовский, это одна из инициатив, выдвинутая северянами в рамках Года экологии.
На данный момент в Салехарде сбором старых шин занимается компания «Люминофор». Ее сотрудники не раз призывали людей не устраивать нелегальные свалки и везти покрышки им. Так, в 2022 году «Люминофор» собрал 60 тонн шин, которые отправились на переработку в Свердловскую область.
Однако практика показала, что не все горожане готовы добросовестно везти покрышки в пункт сбора организации. В связи с этим и было решено организовать площадки.
Фото: Алексей Титовский, соцсети
Они расположатся по следующим адресам:
- вблизи дома №50 на улице Подшибякина;
- рядом с домом №6Б на улице Подшибякина;
- за домом №51Б на улице Подшибякина
- на ул. Броднева (в районе гаражей за АЗС «Лукойл»);
- в ГК «Лагуна»;
- возле дома №57 на улице Зои Космодемьянской.
Обустраивать площадки начнут уже в апреле.