В Салехарде обустроят шесть площадок для сбора старых автопокрышек

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Теперь жителям Салехарда не придется заморачиваться насчет того, куда деть старые автопокрышки: в городе появятся шесть специальных площадок. Как отметил глава Алексей Титовский, это одна из инициатив, выдвинутая северянами в рамках Года экологии.

На данный момент в Салехарде сбором старых шин занимается компания «Люминофор». Ее сотрудники не раз призывали людей не устраивать нелегальные свалки и везти покрышки им. Так, в 2022 году «Люминофор» собрал 60 тонн шин, которые отправились на переработку в Свердловскую область.

Однако практика показала, что не все горожане готовы добросовестно везти покрышки в пункт сбора организации. В связи с этим и было решено организовать площадки.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Они расположатся по следующим адресам:

- вблизи дома №50 на улице Подшибякина;

- рядом с домом №6Б на улице Подшибякина;

- за домом №51Б на улице Подшибякина

- на ул. Броднева (в районе гаражей за АЗС «Лукойл»);

- в ГК «Лагуна»;

- возле дома №57 на улице Зои Космодемьянской.

Обустраивать площадки начнут уже в апреле.