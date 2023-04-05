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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 0:00

На Ямале 5 апреля 2023 года снова наступит потепление

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 5 апреля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 5 апреля

Погода на Ямале на 5 апреля

Фото: Вера Зенина

В среду, 5 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем - мокрый снег, в отдельных районах ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -8…-13 градусов, при прояснении до -18. Днем -4…+1 градус, местами до -9.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью -13 градусов, днем -2. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО