На Ямале 5 апреля 2023 года снова наступит потепление

Погода на Ямале на 5 апреля Фото: Вера Зенина

В среду, 5 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем - мокрый снег, в отдельных районах ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -8…-13 градусов, при прояснении до -18. Днем -4…+1 градус, местами до -9.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью -13 градусов, днем -2. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: