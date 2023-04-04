В общественном транспорте Салехарда и Лабытнанги внедряют систему «Антисон»

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Салехард и Лабытнанги стали первыми ямальскими городами, где для повышения безопасности общественного транспорта привлекают искусственный интеллект. Речь идет о системе «Антисон», которая позволяет мониторить состояние водителя.

Для этого в кабинах водителей установили камеры наблюдения. С их помощью система отслеживает и анализирует информацию о состоянии человека за рулем, его реакцию на дорожные условия и соблюдение ПДД.

Сейчас в окружной столице систему тестируют на двух автобусах, в ближайшее время к ней подключат еще четыре. В Лабытнанги тестировать «Антисон» будут также на шести автобусах.

- В основе нашей системы лежат технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которые используются для анализа видеопотока. Мы постоянно работаем над улучшением алгоритмов на основе обратной связи с тысяч устройств. И мы рады возможности применить наш опыт на благо участников дорожного движения в Салехарде и Лабытнанги, - рассказал исполнительный директор IT-компании КСОР «Антисон» Денис Фураев.

Отметим, что для водителя система выглядит как обычный видеорегистратор.