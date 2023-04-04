В Лабытнанги пройдет выставка, посвященная финно-угорским народам

Фото: МВК им. И. С. Шемановского

В Лабытнанги пройдет выставка «Под звуки северного бубна», посвященная финно-угорским народам. Экспозиция собрана из фонда МВК им. И. С. Шемановского.

На выставке посетители смогут увидеть предметы, относящиеся к культуре мордовского народа, хантов, марийцев и удмуртов. Это национальная одежда и обувь, берестяные изделия, музыкальные инструменты, куклы-обереги, украшения, домашняя утварь и другие предметы быта.

Фото: МВК им. И. С. Шемановского

- Все это поможет посетителям поближе познакомиться с самобытной культурой финно-угорских народов, их традициями, старинными обычаями и верованиями, сказочным фольклором, - сказали в главном музее Ямала.

Также дополнят выставку живописные работы Надежды Талигиной - хантыйской художницы и мастера народного декоративно-прикладного искусства.

Выставка состоится 8 апреля в ГДК «30 лет Победы».