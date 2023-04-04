Ямальцы уже могут подать заявление на разрешение добычи лося и бурого медведя

Ямальцы могут подать заявку на разрешение на добычу лося и бурого медведя Фото: Вера Зенина

Ямальский департамент природных ресурсов и экологии начал принимать заявки на распределение разрешений на добычу лося и бурового медведя. Охотиться на этих животных в округе разрешат с 1 августа 2023 года до 10 января 2024 года.

Подать заявление можно до 30 апреля двумя способами: через сайт или портал «Госуслуги». Разрешения распределят путем случайной выборки, их выдачу департамент проведет не позднее 1 августа.

Напоминаем, что данные животные относятся к ценным охотничьим ресурсам, добыча которых строго регламентируется.

Кстати, в прошлом году в департамент поступило более 3 600 заявлений. Больше всего желающих выйти на бурого медведя и лося оказалось в Шурышкарском районе - 1 168 человек, далее шел Красноселькупский район с показателем в 713 человек. В итоге охотникам разрешили добыть 377 особей лося и 619 особей медведя.