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НовостиОбщество4 апреля 2023 9:52

Энергетики повысили надежность электроснабжения Пограничного месторождения нефти в ЯНАО

Источник:kp.ru
Фото: Мария Кузнецова

Фото: Мария Кузнецова

«Россети Тюмень» завершили на Ямале плановый ремонт воздушной линии 110 кВ «Холмогорская – Вышка», участвующей в электроснабжении Пограничного месторождения нефти, разработку которого ведет «Газпромнефть». Стоимость работ составила более 2,8 млн рублей.

Энергетики выполнили замену опоры с установкой на новый фундамент и произвели усиление еще двух опор. Специалисты предприятия также смонтировали 48 изоляторов и 12 гасителей вибрации, применяемых для повышения устойчивости проводов к ветровым нагрузкам.

Отметим, что установленное оборудование обладает высокой устойчивостью к перепадам температур и коррозии.