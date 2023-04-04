На Ямале 4 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 15 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 15 человек. С начала периода количество заболевших достигло 155 352.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, выздоровели 35 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлен 7 141 человек с COVID-19, госпитализировано 1 513 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 671 103 случая. Излечились от коронавируса 12 264 жителя, а 38 - скончались.