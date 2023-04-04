Новая ветлечебница в Тазовском готова более чем наполовину

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Тазовском продолжается строительство новой ветлечебницы. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, модульное здание готово уже на 60%. В нем специалисты будут принимать животных, проводить диагностические исследования и операции.

На данный момент смонтированы модульные конструкции здания, кровля и септик, а на участке обустроена парковка. Ведется устройство вентилируемого фасада из цветных композитных панелей, выполняется монтаж внутренних инженерных сетей.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Кроме того, бригады уже приступили к внутренним отделочным работам. В здании сделают медицинские подвесные потолки, а стены покроют стекломагнезитовым листом с финишным покрытием из винила, утеплят строение трехслойными панелями.

На завершающем этапе рабочие установят мебель, технику и специальное оборудование. После схода снега территорию у ветклиники благоустроят и озеленят.