Муравленковские хирурги спасли жизнь подростку с прободной язвой 12-перстной кишки

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Муравленковские хирурги спасли жизнь 14-летнему Ивану, которого доставили в приемное отделение с острой болью в животе. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

При обследовании врачи выявили прободную язву 12-перстной кишки. В стенке кишечника образовывается сквозное отверстие, из-за этого его содержимое попадает в брюшную полость и вызывает перитонит.

- Это опасное состояние - имеются риски летального исхода, - прокомментировали в ведомстве.

За срочную операцию взялись заведующий хирургическим отделением Дмитрий Чалков и врач-хирург Степан Цымбалюк.

Несмотря на то, что хирургическое вмешательство было экстренным, докторам удалось провести его лапароскопическим методом - несколько проколов вместо разреза. Тем самым они свели риски осложнений к нулю, восстановление пройдет быстрее и легче, а рубцов не будет видно.

Через пару дней Ивана уже выпишут домой.